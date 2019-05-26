Форвард "Спартака" Адриано возмутил фанатов, выйдя в прямой эфир Instagram во время матча "красно-белых"
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано разгневал болельщиков московского клуба тем, что вышел в прямой эфир Instagram во время матча 30-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Оренбургом".
В этой встрече бразилец не принимает участия из-за дисквалификации и не полетел с командой в Оренбург.
Некоторые из фанатов не стали стесняться в выражениях и в грубой форме посоветовали форварду убираться из команды.
В нынешнем сезоне 32-летний Адриано провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Михалик: "Переезд в Россию - это не переезд за границу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации
-
Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19
-
"Зенит", "Ахмат" и "Урал" добились побед в заключительном туре чемпионата России
-
Главные новости дня: 25 мая
-
Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании
Лента новостей
-
Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба
-
ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы
-
"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации
-
Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19
-
"Зенит", "Ахмат" и "Урал" добились побед в заключительном туре чемпионата России
-
Экс-хавбек ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры
-
Лунин вернется в "Реал" в летнее трансферное окно
-
Министр спорта Азербайджана: "Нам нужно было отправить за Мхитаряном частный самолет с двумя истребителями?"
-
Форвард "Спартака" Адриано возмутил фанатов, выйдя в прямой эфир Instagram во время матча "красно-белых"
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать де Лигта
-
Кардозу - автор первого гола на реконструированном стадионе "Динамо"
-
ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону
-
Михалик: "Переезд в Россию - это не переезд за границу"
-
"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе, которые покинут клуб летом
-
2
"Ливерпуль" не собирается покупать Рамоса
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"
-
2
Милнер: "Месси назвал меня ослом"
-
Почеттино: "Если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Чемпионов, буду плакать целую неделю"
-
"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Атлетико"
-
Вальверде: "Барселона" упустила шанс на требл в течение 15 дней"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20