Форвард "Спартака" Адриано возмутил фанатов, выйдя в прямой эфир Instagram во время матча "красно-белых"

Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано разгневал болельщиков московского клуба тем, что вышел в прямой эфир Instagram во время матча 30-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Оренбургом".

В этой встрече бразилец не принимает участия из-за дисквалификации и не полетел с командой в Оренбург.

Некоторые из фанатов не стали стесняться в выражениях и в грубой форме посоветовали форварду убираться из команды.

В нынешнем сезоне 32-летний Адриано провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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