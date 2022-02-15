Форвард "Спартака" близок к переходу в "Химки"

Подмосковные "Химки" договорились о переходе нападающего московского "Спартака" Александра Руденко, сообщает Uscout.ru.

По сведениям источника, футболист уже прошел медицинское обследование в "Химки". "Спартак" продаст форварда, но сохранит за собой возможность обратного трансфера.

В нынешнем сезоне 22-летний Руденко провел за "Спартак-2" три матча и не отметился результативными действиями. Ранее он играл на правах аренды за "Торпедо" и "Сочи".

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