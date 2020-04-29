Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии
Клубы из Шотландии и Бельгии проявляют интерес к нападающему московского "Спартака" Георгию Мелкадзе, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
По сведениям издания, шотландцы и бельгийцы следят за футболистом на протяжении некоторого времени. Также форвардом интересуются самарские "Крылья Советов".
23-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он выступает за "Тамбов" на правах аренды, провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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