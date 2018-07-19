Форвард "Спартака" из Кабо-Верде готов жениться на россиянке

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Форвард "Спартака" из Кабо-Верде готов жениться на россиянке

Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что он готов жениться на своей девушке танцовщице Лесе.

"Свадьба - это часть жизни, а в жизни нужно быть готовым ко всему. Я готов. Когда? Ну, пусть все идет своим чередом.

Останусь ли я жить в России после завершения игровой карьеры? Это сложный вопрос. Вы знаете, что такое карьера футболиста. Сегодня ты тут, а завтра можешь уехать в другую страну. Но Россию как вариант жизни после футбола рассматриваю", - приводят слова Зе Луиша российские СМИ.

Стоит отметить, что у 27-летнего Зе Луиша есть двое детей от предыдущего брака.

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