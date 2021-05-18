Форвард "Спартака" Ларссон и еще трое "россиян" вызваны в сборную Швеции на Евро-2020

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Швеции под руководством Янне Андерссона объявил заявку на чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом.

В заявку попали четверо футболистов, которые выступают за клубы Российской Премьер-Лиги: Джордан Ларссон ("Спартак"), Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Олссон (все – "Краснодар").

На Евро-2020 сборная Швеции попала в группе Е. На групповом этапе скандинавы сыграют с национальными командами Испании, Польши и Словакии.

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