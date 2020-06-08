Форвард "Спартака" Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ

Теги спартак москваджордан ларссон

Форвард "Спартака" Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон высказался по поводу скорого возобновления чемпионата России.

"Я отлично себя чувствую, но не на все 100 процентов готов. Жду с нетерпение возобновления сезона.

В Тарасовке есть все необходимые условия: отличное питание, крыша над головой, отличные тренировки. Мы тут уже долго и многим хочется увидеться с семьей, уехать домой. Но тут отлично", - сказал Ларссон на видео Youtube-канала красно-белых.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч, отметившись 8 голами и 2 голевыми передачами. РПЛ возобновится 19 июня. 

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