Форвард "Спартака" Ларссон пожертвовал средства на покупку протеза для мальчика Димы

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон оплатил покупку протеза предплечья для мальчика Димы Березовского, проживающего в Якутске.

"Всем привет. Меня зовут Джордан Ларссон. Помогать тем, кто в этом нуждается, в характере "Спартака". Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он - один из подопечных фонда "Спартак" - детям", и я помогу ему с оплатой протеза. Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдёт успешно. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим!" - сказал футболист в видео, появившемся на странице клуба в инстаграме.



После 14 туров РПЛ "Спартак" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов.



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