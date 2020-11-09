Форвард "Спартака" Ларссон пожертвовал средства на покупку протеза для мальчика Димы
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон оплатил покупку протеза предплечья для мальчика Димы Березовского, проживающего в Якутске.
«Помогать тем, кто в этом нуждается – в характере «Спартака»! Наш кэп @georgiy_14 показал достойный пример, и вот ещё один крутой парень @jordanlarsson23 спешит сделать доброе дело! Настоящий челлендж Джорди не остался в стороне от истории Димы Березовского из Якутска и пожертвовал средства на приобретение высокотехнологичного протеза для подопечного @spartakforkids, а значит, ещё одна детская мечта сбудется! Браво, Джордан! Гордимся всей красно-белой семьей! ⚪️ #ВместеПобедим
"Всем привет. Меня зовут Джордан Ларссон. Помогать тем, кто в этом нуждается, в характере "Спартака". Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он - один из подопечных фонда "Спартак" - детям", и я помогу ему с оплатой протеза. Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдёт успешно. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим!" - сказал футболист в видео, появившемся на странице клуба в инстаграме.
После 14 туров РПЛ "Спартак" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов.
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