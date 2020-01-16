Форвард "Спартака" Ларссон рассказал о своем состоянии после травмы

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче с Швецией.

Из-за повреждения футболисту предоставили отдых, однако он решил вернуться в расположение московского клуба.

"Я хорошо себя чувствую. Восстановление проходит с неплохой динамикой. Физически я отлично себя чувствую, так как во время отпуска провел индивидуальную работу. Так что физическая форма у меня хорошая", - сказал Ларссон.

"Спартак" после 19 туров РПЛ занимает 10 место.

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