Форвард "Спартака" Ларссон рассказал о своем состоянии после травмы

Теги спартак москваджордан ларссон

Форвард "Спартака" Ларссон рассказал о своем состоянии после травмы

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче с Швецией.

Из-за повреждения футболисту предоставили отдых, однако он решил вернуться в расположение московского клуба.

"Я хорошо себя чувствую. Восстановление проходит с неплохой динамикой. Физически я отлично себя чувствую, так как во время отпуска провел индивидуальную работу. Так что физическая форма у меня хорошая", - сказал Ларссон.

"Спартак" после 19 туров РПЛ занимает 10 место.

Не пропустите: Дзагоев: "ЦСКА должны бояться!". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны"

Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов