Форвард "Спартака" Ларссон сделал предложение своей девушке. Она ответила

Нападающий московского "Спартака" и сборной Швеции Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке Бьянке, которая ответила согласием.

"Она сказала "да", — написал Ларссон на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с Бьянкой.

Ларссон перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Норчепинга" за четыре миллиона евро. Всего он провел за "красно-белых" 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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