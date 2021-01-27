Форвард "Спартака" Ларссон сделал предложение своей девушке. Она ответила
Нападающий московского "Спартака" и сборной Швеции Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке Бьянке, которая ответила согласием.
"Она сказала "да", — написал Ларссон на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с Бьянкой.
Ларссон перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Норчепинга" за четыре миллиона евро. Всего он провел за "красно-белых" 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: 22-летний футболист покинул "Спартак" сыграв за 4 года 33 минуты. | http://soccernews.ru
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