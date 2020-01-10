Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон травмировался в игре сборной Швеции против Молдавии (1:0).
"Мы провели несколько тестов. Надеюсь, что травма несерьезная, но сейчас сложно это определить. Доктора пока тоже молчат. Вскоре появятся подробности", - приводит слова Ларссона Expressen.
Отметим, что Ларссон отметился дебютным голом за сборную Швеции и принес победу в матче с Молдавией.
В текущем сезоне на счету Ларссона 6 забитых мячей и один ассист в 17 играх.
Читайте также: "Спартак" назвал заявку на тренировочный сбор в Абу-Даби. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"
-
Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции
-
Месси - лидер по голам в ворота "Атлетико"
-
2
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Икарди высказался о возможном переходе в ПСЖ
-
1
Месси и Фелиш повздорили в конце первого тайма
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Кулибали
-
1
Президент "Атлетико": "Раньше проблем доставляли только арбитры, а теперь - арбитры и ВАР"
-
"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову
-
В "Чертаново" не исключают трансфера своего игрока в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла
-
Тихонов связывает трансфер Шкурина в ЦСКА с возможным уходом Чалова
-
Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли
-
Агент прояснил будущее Краневиттера в "Зените"
-
Футболиста "РБ Лейпцига" обвнили в изнасиловании
-
"Спартак" назвал заявку на тренировочный сбор в Абу-Даби
-
Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок
-
Тренерский штаб "Динамо" пополнился отцом Кирилла Новикова
-
"Рубин" ведет переговоры с экс-форвардом "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15