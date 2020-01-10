Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции

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Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон травмировался в игре сборной Швеции против Молдавии (1:0).

"Мы провели несколько тестов. Надеюсь, что травма несерьезная, но сейчас сложно это определить. Доктора пока тоже молчат. Вскоре появятся подробности", - приводит слова Ларссона Expressen.

Отметим, что Ларссон отметился дебютным голом за сборную Швеции и принес победу в матче с Молдавией.

В текущем сезоне на счету Ларссона 6 забитых мячей и один ассист в 17 играх.

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