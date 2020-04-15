Форвард "Спартака" Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке России

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Форвард "Спартака" Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке России

Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился воспоминаниями о матче с ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России.

Футболист опубликовал фотографию с матча, в котором он забил победный гол, отметив, что скучает по футболу.

"Скучаю по этому чувству", - написал Ларссон в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss this feeling...⚽️

Публикация от Jordan Larsson (@jordanlarsson23)

В нынешнем сезоне 22-летний Ларссон провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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