Форвард "Спартака" Ларссон высказался о своем невызове в сборную Швеции

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением о своем невызове в состав сборной Швеции на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Конечно, я расстроен. Думаю, что я хорошо выступаю за "Спартак", но меня не вызывают в сборную. Я должен уважать решение главного тренера. Он позвонил мне и сказал, что не вызовет меня в команду. Это показало, что он уважает меня. Впрочем, я считаю, что заслуживаю вызова. Не знаю, вызван ли вместо меня Ибрагимович или кто-то другой. Я не буду сдаваться", - приводит слова Ларссона Aftonbladet.

В нынешнем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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