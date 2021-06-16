Форвард "Спартака" Ларссон забил шикарный гол на тренировке сборной Швеции (видео)
Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" и сборной Швеции Джордан Ларссон забил шикарный гол на тренировке национальной команде.
"Ларссон разваливает на тренировке сборной Швеции", — говорится в официальном твиттере "Спартака".
Ларссон разваливает на тренировке сборной Швеции— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 16, 2021
@swemnt pic.twitter.com/6DJDMpD6ZA
Напомним, что Ларссон остался в запасе в первом матче сборной Швеции на Евро-2020 с командой Испании (0:0).
В минувшем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.
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