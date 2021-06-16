Форвард "Спартака" Ларссон забил шикарный гол на тренировке сборной Швеции (видео)

Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" и сборной Швеции Джордан Ларссон забил шикарный гол на тренировке национальной команде.

"Ларссон разваливает на тренировке сборной Швеции", — говорится в официальном твиттере "Спартака".

Напомним, что Ларссон остался в запасе в первом матче сборной Швеции на Евро-2020 с командой Испании (0:0).

В минувшем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

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