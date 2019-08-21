Форвард "Спартака" Педро Роша хочет остаться в "Крузейро"
Форвард "Спартака" Педро Роша, который играет в аренде "Крузейро", сказал, что не хочет покидать бразильский клуб. Об этом сообщает Globo Esporte.
Аренда 24-летнего футболиста истекает зимой 2019 года.
"Я очень рад быть в "Крузейро". Меня очень хорошо приняли в команде. Я чувствую себя как дома в этом клубе, логично, что хочется остаться. Надеюсь, к декабрю все решится", - сказал футболист.
Роша перешёл в "Крузейро" на правах аренды в начале апреля 2019 года. Бразильцы могут купить футболиста за 11,5 миллионов евро. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года.
А еще: "Спартак" нацелился на полузащитника "Ромы"| http://soccernews.ru
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