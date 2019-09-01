Форвард "Спартака" перейдет в "Тамбов"

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Форвард "Спартака" перейдет в "Тамбов"

"Тамбов" договорился о переходе нападающего "Спартака" Георгий Мелкадзе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, тамбовский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20. При этом, "Спартак" будет платить практически всю зарплату игрока, оклад которого составляет три миллиона рублей в месяц.

22-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 22 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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