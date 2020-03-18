Форвард "Спартака" помещен в карантин из-за коронавируса

Немецкий нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле прибыл в Москву из Германии и был помещен на двухнедельный карантин.

На родине футболист восстанавливался после травмы. Поэтому медицинский персонал московского клуба принял решение изолировать игрока. После завершения карантина он будет в расположении команды.

Шюррле перешел в "Спартак" летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" на правах аренды с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года.

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