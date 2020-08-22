Форвард "Спартака" Понсе оценил уровень РПЛ
Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе сделал комплимент чемпионату России.
"Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам", - сказал аргентинец в интервью клубной пресс-службе "красно-белых".
Понсе выступает за "Спартак" с прошлого лета, сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 ассист.
До переезда в Россию 23-летний форвард поиграл за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", итальянскую "Рому", испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК.
Не пропустите: Самедов: "Спартак" в этом сезоне в тройке не будет". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" заплатит 30 миллионов евро за защитника "Лилля"
-
"Бавария" тренирует послематчевые пенальти перед финалом Лиги Чемпионов
-
Испанский клуб сделал конкретное предложение Кузяеву
-
Агент Карраскаля отреагировал на слухи о договорённости по переходу в ЦСКА
-
Неста может войти в тренерский штаб "Ювентуса"
-
Испанские команды с 2001 года не проиграли ни одного еврокубкового финала
-
Российский голкипер Злобин покинул "Бенфику"
-
ПСЖ нацелился на защитника "Баварии"
-
"Ростов" и "Сочи" близки к обмену игроками
-
УЕФА назвал четырёх номинантов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы
-
Форвард "Спартака" Понсе оценил уровень РПЛ
-
Суарес не собирается покидать "Барселону"
-
Стало известно, сыграют ли Навас и Боатенг в финале Лиги Чемпионов
-
Официально: Пато покинул "Сан-Паулу"
-
Два клуба поспорят за защитника "Спартака" Кутепова
-
Люк Де Йонг стал седьмым игроком, оформившим дубль в финале Лиги Европы
-
"Интер" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте
-
Ракитич ярко отпраздновал победу "Севильи" в Лиге Европы
-
Переход Кавани в "Бенфику" сорвался
-
В ЦСКА придумали новую схему трансфера Палиньи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22