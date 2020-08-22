Форвард "Спартака" Понсе оценил уровень РПЛ

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе сделал комплимент чемпионату России.

"Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам", - сказал аргентинец в интервью клубной пресс-службе "красно-белых".

Понсе выступает за "Спартак" с прошлого лета, сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 ассист.

До переезда в Россию 23-летний форвард поиграл за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", итальянскую "Рому", испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК.

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