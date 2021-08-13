Форвард "Спартака" Понсе отреагировал на переход Месси в ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе рассказал о своём отношении к уходу Лионеля Месси из "Барселоны" в ПСЖ.

"В это сложно поверить, потому что Лео и "Барса" словно стали одним целым. Думаю, многие мечтали, чтобы Месси остался верен родному клубу до конца карьеры. С другой стороны, теперь будет очень интересно наблюдать за такой звёздной компанией, которая собралась в Париже", - признался Понсе.

Напомним, что Месси заключил с ПСЖ контракт по схеме "2+1" с зарплатой 41 миллион евро в год после уплаты налогов.

34-летний аргентинец перебрался во французский гранд на правах свободного агента и выбрал себе 30-й игровой номер.

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