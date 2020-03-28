Форвард "Спартака" Понсе озвучил свою главную мечту

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Форвард "Спартака" Понсе озвучил свою главную мечту

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе рассказал, о чём больше всего мечтает.

"Оказаться в основной сборной - это моя главная мечта. Надеюсь, она когда-нибудь сбудется. И, может, там мы встретимся с Лионелем Месси", - сказал форвард "красно-белых".

Напомним, что прошлым летом Понсе перешёл в "Спартак", заключив с клубом контракт до июня 2024 года.

В дебютном сезоне игрок провёл за "народную команду" 26 матчей и забил 9 голов.

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