Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны

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Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе почтил память Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни 25 ноября. Футболист записал видео, в котором сказал несколько слов о аргентинце.

В твиттере московского клуба также сообщалось, что матч команды с "Ротором" начнется с минуты молчания в память о легендарном футболисте.

"Нам будет не хватать Диего, его игра и его история жизни навсегда останется с нами... Никто не забудет, что он сделал для моей страны", - заявил футболист.

Марадона умер в среду в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.

А еще: Куман рассказал, как лучше всего почтить память Марадоны| http://soccernews.ru
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