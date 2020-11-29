Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе почтил память Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни 25 ноября. Футболист записал видео, в котором сказал несколько слов о аргентинце.

В твиттере московского клуба также сообщалось, что матч команды с "Ротором" начнется с минуты молчания в память о легендарном футболисте.

Диего Марадона, мы будем скучать!



Сегодня перед #СпартакРотор мы почтим память легендарного аргентинца минутой молчания



Для Эсекеля Понсе это будет особый момент, ведь он, как и любой молодой аргентинец, вырос на воспоминаниях о подвигах Марадоны на ЧМ-86 и в Европе pic.twitter.com/39rZlzhS7A — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 29, 2020

"Нам будет не хватать Диего, его игра и его история жизни навсегда останется с нами... Никто не забудет, что он сделал для моей страны", - заявил футболист.

Марадона умер в среду в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.

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