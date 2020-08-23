Форвард "Спартака" Понсе подвел итоги сезона-2019/20

Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал о своей игре в прошлом сезоне.



"В прошлом сезоне я забил 11 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром "Спартака". Для дебютного года, это неплохой результат. Приятно знать, что я приношу пользу команде. Вот и сейчас - забил два гола в трех турах. Нужно продолжать в таком же ритме. Но не зацикливаюсь на личной статистике", - цитирует Понсе пресс-служба клуба.

Напомним, 23-летний футболист перешел в "Спартак" летом 2019 года, заключив с клубом долгосрочный контракт.

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