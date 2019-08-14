Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"

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Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги, сообщают российские СМИ.

По данным источника, контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал форварда за фол на вратаре "Динамо" Антоне Шунине в матче 4-го тура чемпионата России (0:0).

В той встрече Понсе попал ногой в грудь Шунину в борьбе за мяч. После матча аргентинец принес голкиперу извинения. 

Понсе уже отбыл один матч в качестве автоматической дисквалификации за красную карточку. Также он не сыграет в матчах с ЦСКА и "Крыльями Советов".

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