Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"
Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги, сообщают российские СМИ.
По данным источника, контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал форварда за фол на вратаре "Динамо" Антоне Шунине в матче 4-го тура чемпионата России (0:0).
В той встрече Понсе попал ногой в грудь Шунину в борьбе за мяч. После матча аргентинец принес голкиперу извинения.
Понсе уже отбыл один матч в качестве автоматической дисквалификации за красную карточку. Также он не сыграет в матчах с ЦСКА и "Крыльями Советов".
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