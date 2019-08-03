Форвард "Спартака" Понсе удален за удар ногой голкипера "Динамо"

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Форвард "Спартака" Понсе удален за удар ногой голкипера "Динамо"

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе получил красную карточку в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиге с "Динамо".

На 35-й минуте форвард в борьбе за мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера динамовцев Антона Шунина. Главный арбитр матча Владислав Безбородов показал нарушителю прямую красную карточку. Шунину понадобилась медицинская помощь, после чего он смог продолжить встречу.

22-летний Понсе перешел в "Спартак" несколько недель из "Ромы" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он не забил ни одного гола за московский клуб.

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