Форвард "Спартака" Понсе высказался об уходе Кокорина
Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе поделился мнением о переходе российского форварда Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".
"Кокорин немного времени провел в "Спартаке". Было видно, что он являетя хорошим футболистом, но он давно остановился в развитии. Алекс удивил меня, когда сообщил о переходе в "Фиорентину". В тот момент мы были на сборе в Дубае и обедали. Кокорин неожиданно встал из-за стола и заявил, что уезжает в Италию. Мы счастливы, что он перешел в другую отличную команду", - приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро. В составе итальянского клуба форвард провел три матча и не отметился результативными действиями.
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