Форвард "Спартака" Понсе высказался об уходе Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокоринспартак москваэсекиэль понсе

Форвард "Спартака" Понсе высказался об уходе Кокорина

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе поделился мнением о переходе российского форварда Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

"Кокорин немного времени провел в "Спартаке". Было видно, что он являетя хорошим футболистом, но он давно остановился в развитии. Алекс удивил меня, когда сообщил о переходе в "Фиорентину". В тот момент мы были на сборе в Дубае и обедали. Кокорин неожиданно встал из-за стола и заявил, что уезжает в Италию. Мы счастливы, что он перешел в другую отличную команду", - приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро. В составе итальянского клуба форвард провел три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Селихов отказался переходить в клуб из Казахстана

Селихов отказался переходить в клуб из Казахстана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов