Форвард "Спартака" признался в любви к Украине

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Форвард "Спартака" признался в любви к Украине
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано заявил, что несколько лет назад в шутку предлагали украинское гражданство.

"Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Гражданство Украины мне никто не предлагал. Но я восемь лет прожил в Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было – я люблю Украину", - приводят слова Адриано российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Луис Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2015 годы и является лучшим бомбардиром в истории клуба со 128 голами.

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