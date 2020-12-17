Форвард "Спартака" Соболев назвал общую сумму своих штрафов в московском клубе

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, сколько денег он потерял из-за штрафов в московском клубе.

"Я потерял 300 или 400 евро. Это считается совсем немного, есть у нас футболисты у кого счет идет на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами — в "Спартаке" в основном штрафы уходят на благотворительность", - приводит слова Соболева "Комсомольская правда".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы.

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