Форвард "Спартака" Соболев назвал партнера по команде с лучшим аппетитом

Форвард "Спартака" Александр Соболев в интервью ютуб-каналу "Один дома" назвал футболиста красно-белых, который больше всего ест.

"Знаю, кто очень много ест. Прям барана может съесть. Это Джика - Георгий Джикия. Если придет в "Макдоналдс" и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть "Биг Тейсти" закинет, потом три "Биг Мака" и что-нибудь еще вдогоночку", - сказал Соболев.

Напомним, сезон РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".

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