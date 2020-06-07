Форвард "Спартака" Соболев назвал партнера по команде с лучшим аппетитом

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Форвард "Спартака" Соболев назвал партнера по команде с лучшим аппетитом

Форвард "Спартака" Александр Соболев в интервью ютуб-каналу "Один дома" назвал футболиста красно-белых, который больше всего ест.

"Знаю, кто очень много ест. Прям барана может съесть. Это Джика - Георгий Джикия. Если придет в "Макдоналдс" и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть "Биг Тейсти" закинет, потом три "Биг Мака" и что-нибудь еще вдогоночку", - сказал Соболев.

Напомним, сезон РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".

А еще: Соболев поделился впечатлениями от Москвы| http://soccernews.ru
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