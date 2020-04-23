Форвард "Спартака" Соболев рассказал, чем занимается на карантине

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Форвард "Спартака" Соболев рассказал, чем занимается на карантине

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу ответил на вопросы о своём времяпровождении в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"Вечерком могу позволить себя поиграть в Counter-Strike с ребятами. Кокорин, Чочиев, много кто играет из футболистов, у нас своя команда. Из-за карантина бывает очень много народа, мы даже против друг друга играем пять на пять. У нас такие противостояния сейчас серьёзные", - сказал Соболев.

Напомним, что "Спартак" арендовал 23-летнего футболиста у "Крыльев Советов" до конца сезона с правом последующего выкупа.

В активе форварда 4 матча в составе "красно-белых" и 2 ассиста.

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