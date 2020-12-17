Форвард "Спартака" Соболев рассказал, как он стал жертвой мошенников

Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев рассказал, что он стал жертвой мошенников.

"Иногда такие кадры попадаются: "Дай тысяч 40-50 на месяц!" Просьб помочь на лечение тоже полно. Но, насколько я знаю, почти никто из футболистов через Instagram на них не отвечает — мошенников просто невероятное количество! Я сам так попадал.

Написали, что нужна помощь ребенку. Я набрал им по мессенджеру: "Покажите ребенка". Там начали выкручиваться, мол только что отвезли в другую палату, сейчас не можем. Но я вижу, мужчина вроде бы в больнице, и перевел какую-то сумму. А потом смотрю, через год точно такой же текст точно с такой же просьбой уже от других людей", – приводит слова Соболева "Комсомольская правда".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В настоящее время форвард восстанавливается после травмы.

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