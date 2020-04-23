Форвард "Спартака" Соболев рассказал, за какой европейский клуб переживает

1 Теги ливерпульюрген клоппспартак москваалександр соболев

Форвард "Спартака" Соболев рассказал, за какой европейский клуб переживает

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу признался, что поддерживает "Ливерпуль", поскольку ему очень нравится главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"Я не могу сказать, что есть какой-то любимый клуб в Европе, но сейчас симпатизирую "Ливерпулю". Скорее не "Ливерпулю", а именно тренеру Клоппу. Мне он очень нравится. Болел за них в Лиге Чемпионов, чтобы именно тренер этот выиграл, и хотел, чтобы они выиграли АПЛ. Именно за тренера переживаю. А так нет такого, чтобы за какой-то именно клуб переживал", - сказал Соболев.

Напомним, что "Ливерпуль" выиграл ЛЧ в прошлом сезоне, победив в финале турнира "Тоттенхэм".

Что касается АПЛ, то "скаузеры" с высокой долей вероятности впервые за 30 лет станут чемпионами, если сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится.

Не пропустите: Форвард "Спартака" Соболев рассказал, чем занимается на карантине. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это правильно ... Так надо ...

Ответить

главное

Уткин назвал Соловьева фашистом

Уткин назвал Соловьева фашистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов