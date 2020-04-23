Форвард "Спартака" Соболев рассказал, за какой европейский клуб переживает

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу признался, что поддерживает "Ливерпуль", поскольку ему очень нравится главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"Я не могу сказать, что есть какой-то любимый клуб в Европе, но сейчас симпатизирую "Ливерпулю". Скорее не "Ливерпулю", а именно тренеру Клоппу. Мне он очень нравится. Болел за них в Лиге Чемпионов, чтобы именно тренер этот выиграл, и хотел, чтобы они выиграли АПЛ. Именно за тренера переживаю. А так нет такого, чтобы за какой-то именно клуб переживал", - сказал Соболев.

Напомним, что "Ливерпуль" выиграл ЛЧ в прошлом сезоне, победив в финале турнира "Тоттенхэм".

Что касается АПЛ, то "скаузеры" с высокой долей вероятности впервые за 30 лет станут чемпионами, если сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится.

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