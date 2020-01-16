Форвард "Спартака": "Тедеско дико умеет убеждать"

Теги спартак москваэсекиэль понседоменико тедеско

Форвард "Спартака": "Тедеско дико умеет убеждать"

Нападающий московского "Спартака" 

Если говорить просто, он хочет, чтобы мы думали на поле. Кроме того, старается найти у каждого игрока то, что можно улучшить. Не буду вдаваться в детали, всё-таки это командные дела. Но важно, что Тедеско с нами на постоянном контакте. Всё время подсказывает. В этом смысле мне нравится с ним работать. У него куча идей, он горит своим делом и делится этими эмоциями и знаниями с нами. И мы его отлично понимаем.

Здорово, когда тренер молод и полон энергии. Тедеско с нами на одной волне, тут никаких вопросов. Но важно другое. Все слова Тедеско заходят на сто процентов. То, что он говорит, лично в меня вселяет огромную уверенность. Вот вообще нет сомнений в его правоте. Он дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями. И учит нас лучше понимать футбол в целом, а не только на своих конкретных позициях", - сказал аргентинец.

Напомним, что Тедеско возглавил "красно-белых" 14 октября прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

22-летний Понсе присоединился к "Спартаку" летом, в его активе 7 голов в 22 матчах.

Не пропустите: Джикия досрочно завершил тренировку "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра

Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов