Форвард "Спартака": "Тедеско дико умеет убеждать"

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился мнением о наставнике своей команды Доменико Тедеско.

" Если говорить просто, он хочет, чтобы мы думали на поле. Кроме того, старается найти у каждого игрока то, что можно улучшить. Не буду вдаваться в детали, всё-таки это командные дела. Но важно, что Тедеско с нами на постоянном контакте. Всё время подсказывает. В этом смысле мне нравится с ним работать. У него куча идей, он горит своим делом и делится этими эмоциями и знаниями с нами. И мы его отлично понимаем.

Здорово, когда тренер молод и полон энергии. Тедеско с нами на одной волне, тут никаких вопросов. Но важно другое. Все слова Тедеско заходят на сто процентов. То, что он говорит, лично в меня вселяет огромную уверенность. Вот вообще нет сомнений в его правоте. Он дико умеет убеждать, умеет заражать своими идеями. И учит нас лучше понимать футбол в целом, а не только на своих конкретных позициях", - сказал аргентинец.

Напомним, что Тедеско возглавил "красно-белых" 14 октября прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

22-летний Понсе присоединился к "Спартаку" летом, в его активе 7 голов в 22 матчах.

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