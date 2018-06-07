Форвард "Спартака" выразил желание сменить команду

Вингер московского "Спартака" Педро Роша выразил желание сменить этим летом команду, информирует Hoje em Dia.

Так, по сведениям источника, 23-летний игрок желает покинуть стан "красно-белых" ввиду недовольства из-за отсутствия у него стабильной игровой практики. Бразилец уже дал указания своим агентам подыскать для него новый клуб. Интерес к футболисту уже проявил "Крузейро".

В завершившемся сезоне Роша забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за "Спартак".

Напомним, Рианчо и Гомес присоединились к тренерскому штабу "Спартака". | soccernews.ru