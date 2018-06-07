Форвард "Спартака" выразил желание сменить команду

Теги спартак москвапедро роша

Форвард "Спартака" выразил желание сменить командуВингер московского "Спартака" Педро Роша выразил желание сменить этим летом команду, информирует Hoje em Dia.

Так, по сведениям источника, 23-летний игрок желает покинуть стан "красно-белых" ввиду недовольства из-за отсутствия у него стабильной игровой практики. Бразилец уже дал указания своим агентам подыскать для него новый клуб. Интерес к футболисту уже проявил "Крузейро".

В завершившемся сезоне Роша забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за "Спартак".

Напомним, Рианчо и Гомес присоединились к тренерскому штабу "Спартака". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов