Форвард "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Аргентины

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Форвард "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Аргентины
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает официальный сайт аргентинской ассоциации футбола.

Сборная Аргентины готовится к отборочному турниру на Олимпиаду в Токио, он пройдет зимой 2020 года в Колумбии.

22-летний Понсе перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Ромы" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

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