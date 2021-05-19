Форвард "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Аргентины

Фото: фан-инстаграм Понсе/Автор неизвестен

Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает сайт клуба.

Аргентина проведет две товарищеские встречи в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. 8 июня будет матч с Данией, а 11 - с Саудовской Аравией.

Окончательная заявка Аргентины на Олимпиаду будет известна позже.

В этом сезоне на счету Понсе 10 голов и один ассист в 28 играх.

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