Форвард "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Аргентины
Фото: фан-инстаграм Понсе/Автор неизвестен
Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает сайт клуба.
Аргентина проведет две товарищеские встречи в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. 8 июня будет матч с Данией, а 11 - с Саудовской Аравией.
Окончательная заявка Аргентины на Олимпиаду будет известна позже.
В этом сезоне на счету Понсе 10 голов и один ассист в 28 играх.
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