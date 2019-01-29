Форвард "Спартака" Зе Луиш громко высказался о своем будущем

Теги спартак москвагалатасарайзе луиштрансферы

Форвард "Спартака" Зе Луиш громко высказался о своем будущем

Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Галатасарай".

"Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок "Спартака" и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до.

Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок "Спартака". Мне нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей", - приводят слова Зе Луиша российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" хочет арендовать Зе Луиша, либо купить его за 10 миллионов евро, но в рассрочку.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

Не пропустите: Зе Луиш готов уйти из "Спартака". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона"

"Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов