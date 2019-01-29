Форвард "Спартака" Зе Луиш громко высказался о своем будущем

Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Галатасарай".

"Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок "Спартака" и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до.

Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок "Спартака". Мне нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей", - приводят слова Зе Луиша российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" хочет арендовать Зе Луиша, либо купить его за 10 миллионов евро, но в рассрочку.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

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