Форвард "Страсбура" рассказал о словесной перепалке с Неймаром

Форвард ПСЖ Неймар получил желтую карточку в матче с "Стасбуром" (1:2) за то, что нарушил правила на нападающем соперника Димитри Льенаре.

После чего футболисты перекинулись парой слов: "Неймар сказал мне, что я ныряю. Следовало ему ответить: "Родной мой, я понимаю, что ты звезда и можешь делать что захочешь. Но столь же ясно, что когда ты танцуешь передо мной, мне хочется тебя ударить" - приводит слова Льенара Marca.

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