Форвард Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"



Нападающий Владислав Супряга заключил новый контракт с киевским "Динамо".

Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне игрок в 8 матчах за "Динамо" отметился 3 голами и 5 ассистами.

А ещё: Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian | http://soccernews.ru