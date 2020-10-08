Форвард Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"
Нападающий Владислав Супряга заключил новый контракт с киевским "Динамо".
Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года.
В этом сезоне игрок в 8 матчах за "Динамо" отметился 3 голами и 5 ассистами.
А ещё: Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian | http://soccernews.ru
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Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13