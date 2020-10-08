Форвард Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"

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Форвард Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"
Нападающий Владислав Супряга заключил новый контракт с киевским "Динамо".

Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне игрок в 8 матчах за "Динамо" отметился 3 голами и 5 ассистами.

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