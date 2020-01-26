Форвард "Торино" высказался о домашнем поражении от "Аталанты" со счетом 0:7



Нападающий "Торино" Андреа Белотти прокомментировал домашнее поражение от "Аталанты" (0:7) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

"Поражение с таким счетом при своих болельщиках - это что-то совершенно унизительное. Это худший момент с тех пор, как я стал игроком "Торино". Мы можем лишь принести извинения болельщикам. Наша игра была недостойно такого клуба, как "Торино", - приводит слова Белотти Sky Italia.

После 21 тура "Торино" занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч туринский клуб проведет 2 февраля на выезде против "Лечче".

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