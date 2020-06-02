Форвард "Торпедо" Лебеденко высказался по поводу своего будущего в клубе

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Форвард "Торпедо" Лебеденко высказался по поводу своего будущего в клубе

Форвард московского "Торпедо" Игорь Лебеденко сообщил о том, что не планирует завершить карьеру. Об этом сообщает Sport24.

"Завершать футбольную карьеру не намерен. Хочется еще подвигаться, почему нет? Здоровье и сила еще есть.

Сейчас мы ведем переговоры с "Торпедо", просто есть чуть-чуть непонятки с бюджетом, поэтому, как только там все примется наверху, мы будем уже по личным договорам общаться. Скоро видно будет, но играть, конечно, хочется, если бы думал о завершении карьеры, то объявил бы об этом", - сказал 37-летний Лебеденко.

Напомним, сезон ФНЛ, в котором выступает "Торпедо", приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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