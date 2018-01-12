Форвард "Тосно" Марков может перейти в "Динамо"
"Динамо" проявляет интерес к нападающему "Тосно" Евгению Маркову, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, московский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне 23-летний Марков провел за "Тосно" 21 матч и забил 8 голов.
Напомним, что этой зимой "Тосно" уже потерял форварда Антона Заболотного, который перешел в "Зенит".
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