Форвард "Тосно" Марков может перейти в "Динамо"

"Динамо" проявляет интерес к нападающему "Тосно" Евгению Маркову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 23-летний Марков провел за "Тосно" 21 матч и забил 8 голов.

Напомним, что этой зимой "Тосно" уже потерял форварда Антона Заболотного, который перешел в "Зенит".

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