Форвард "Тосно" Марков: "Я отказался приехать в ЦСКА на просмотр"



Нападающий "Тосно" Евгений Марков рассказал, что его приглашали в ЦСКА на просмотр.

"Мне предложили приехать на просмотр, а я не хотел этого. Если молодой футболист выступает в первой или второй лиге, он может приехать на просмотр. Мне 23 года, и я уже состоявшийся игрок, пусть даже и не самого высокого уровня, не Федор Смолов или Александр Кокорин. Приехал бы я туда и "сломался" – что бы мне сказали в "Тосно"? "Все, давай!". Не очень хотелось испытывать судьбу. Все сложилось, как должно было сложиться. Не жалею ни о чем.

Может быть в ЦСКА я зарабатывал бы больше, чем в "Тосно", но здесь я стабильно играю. Для футболиста моего возраста – лет с 18 до 23 – зарплата не очень важна. Главное – играть и набираться опыта. А дальше… как получится", – приводят слова Маркова российские СМИ.

В этом сезоне 23-летний Маркова провел за "Тосно" 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

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