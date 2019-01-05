Форвард "Тоттенхэма" демонстрирует великолепную статистику в последних матчах

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Форвард "Тоттенхэма" демонстрирует великолепную статистику в последних матчах

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин отметился голом и двумя ассистами в игре Кубка Англии с "Транмир Роверс" (7:0).

Как сообщает Opta, корейский футболист в последних шести матчах набрал 12 очков по системе "гол+пас" (7+5).

Отметим, что ранее Сон Хын Мину для такого результата требовалось сыграть в 31-й игре.

Всего в этом сезоне Сон Хын Мин забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 26 играх.

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