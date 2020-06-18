Форвард "Тоттенхэма" Кейн восстановился после травмы и готов вернуться на поле

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн готов вернуться на поле. Футболист полностью восстановился после травмы.

Главный тренер клуба Жозе Моуринью рассказал, что в матче 30-го тура АПЛ с "МЮ" в старте выйдет 26-летний форвард.

Кейн не выступал с 1 января, когда он в матче с "Саутгемптоном" был травмирован. У него был диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Матч "Тоттенхэм" - "МЮ" состоится в пятницу, 19 июня. Начало - в 22:15 (мск).

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