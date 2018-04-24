Форвард "Тоттенхэма" летом может сменить клуб

Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sky Sports, 33-летний игрок недоволен своим положением в клубе. В текущем сезоне футболист в стартовом составе появился всего три раза.

В этом сезоне Льоренте принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал один ассист.

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