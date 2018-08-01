Форвард "Тоттенхэма" Льоренте определился со своим будущим

Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте определился со своим будущим.

"Мне очень хорошо здесь, и я бы хотел помогать команде больше, чем в прошлом году, забивая больше голов. Это непросто, но я знаю своё место. В других своих клубах я обычно играл регулярно, и мне было легко поддерживать форму. Но здесь другая ситуация, поэтому мне нужно изменить свою установку, не падать духом и продолжать работать, потому что я считаю, что могу пригодиться команде в важные моменты сезона. Я отлично себя чувствую" - цитирует 33-летнего футболиста ESPN.

Ранее "Тоттенхэм" планировал избавиться от Льоренте, однако клуб так и не получил ни одного предложения по нападающему.

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