Форвард "Тоттенхэма" перейдет в мексиканский клуб

Голландский нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен перейдет в "Монтеррей", сообщает Cancha.

По сведениям издания, футболист уже прошел медицинское обследование для перехода в мексиканский клуб. Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что голландец может перейти в один из российских клубов.

25-летний Янссен перешел в "Тоттенхэм" летом 2016 года из АЗ за 22 миллиона евро. Всего за лондонский клуб форвард провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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