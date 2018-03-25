Форвард "Тоттенхэма" Сон считает своего одноклубника лучшим футболистом в мире

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин лестно отозвался о Харри Кейне.

"Кейн - очень важный футболист для сборной, ведь это лучший игрок в мире. Травма Харри? Это футбол, поэтому иногда ты получаешь повреждения. Но "Тоттенхэм" может сыграть и без Харри, это грустно, но мы должны быть готовы.

Я не такой, как Харри. Я просто пытаюсь тренироваться каждый день и пробую прогрессировать" - приводит слова Сона Sky Sports.

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