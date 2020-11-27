Форвард "Тоттенхэма" стал игроком недели в Лиге Европы

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первое место занял нападающий лондонского "Тоттенхэма" Карлос Винисиус.

В активе 25-летнего бразильца три голевых действия в матче с "Лудогорцем" (4:0) - 2 забитых мяча и 1 ассист.

Игрок "шпор" опередил Николя Пепе ("Арсенал"), Керима Демирбая ("Байер") и Коди Гакпо (ПСВ).

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