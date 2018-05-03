Форвард "Уфы" и сборной Нигерии Игбоун не поедет на ЧМ-2018
Агент нападающего "Уфы" и сборной Нигерии Сильвестра Игбоуна заявил, что его клиент не примет участия в матчах Чемпионата Мира-2018.
Такое решение принял главный тренер национальной команды Гернот Рор.
"Сильвестр был рад вызовам в сборную, но сейчас у команды новый тренер, и Игбоун не входит в его планы. И он принимает это. Он попадёт в сборную только при определённых обстоятельствах, но, скорее всего, чемпионат мира пройдёт без него.
Дания – второй дом для Сильвестра. Но сейчас неподходящий момент для возвращения. По крайней мере, в ближайший год этого не произойдёт. У него всё здорово складывается в России, и ему остаётся ещё год по контракту. Если не случится что-то невероятное, Сильвестр не вернётся в Данию в ближайший год", - сказал он.
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