Форвард "Уфы" намекнул на переход в ЦСКА

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Форвард "Уфы" намекнул на переход в ЦСКА

Форвард "Уфы" Сильвестр Игбоун намекнул на переход в московский ЦСКА.

В своём инстаграме 27-летний нигериец выложил фотографию в форме армейцев.

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